Ford va rappeler environ 223 500 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au réservoir de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N procède au rappel de 223 472 véhicules aux États-Unis en raison de réservoirs de carburant présentant des fuites et mal fixés, susceptibles de se détacher du véhicule pendant la conduite, a annoncé samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
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