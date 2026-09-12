Ford va rappeler environ 223 500 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au réservoir de carburant

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Ford F.N procède au rappel de 223 472 véhicules aux États-Unis en raison de réservoirs de carburant présentant des fuites et mal fixés, susceptibles de se détacher du véhicule pendant la conduite, a annoncé samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).