Ford : va proposer des courses autonomes avec Lyft et Argo AI

(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui une collaboration avec Argo AI, une société spécialisée dans les technologies de conduite automatisée, et Lyft, société de transport qui met en relation des clients et des conducteurs, afin de travailler à la commercialisation de courses autonomes à grande échelle. Cette collaboration permettra de réunir tous les maillons nécessaires à la mise en place de ce service, de la technologie de réservation en passant par la conduite autonome sans oublier la flotte de véhicules adéquate. Il est prévu que dès cette année à Miami, puis à Austin à partir de 2022, Argo AI et Ford déploient les premiers véhicules autonomes sur le réseau Lyft, même si des 'chauffeurs de sécurité' seront présents. Cette étape constituera une première base pour les futurs déploiements. Les parties travaillent actuellement à déployer 1000 véhicules autonomes sur le réseau Lyft au cours des cinq prochaines années, indique Ford.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.40%