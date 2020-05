Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : va fournir des tests du Covid-19 en cas de besoin Cercle Finance • 18/05/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce soir qu'il fournira des tests du Covid-19 à ses employés en présentant les symptômes et travaillant dans ses sites du sud-est du Michigan, du Kentucky, du Missouri et de l'Illinois. Ford précise qu'il ambitionne de fournir ces tests dans un délai de 24 heures, afin 'd'aider à enrayer la propagation du virus'.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +7.14%