Ford : va fabriquer des masques à épuration d'air

(CercleFinance.com) - Dès aujourd'hui, dans une usine du Michigan, Ford commencera à fabriquer un nouvel appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé, développé en collaboration 3M. Environ 90 bénévoles rémunérés assembleront les respirateurs dans les installations de l'usine de Vreeland, selon le constructeur. Ce dernier prévoit d'en fabriquer 100.000 ou plus. Par ailleurs, Ford a commencé à produire des masques dans son usine de Van Dyke, et poursuit la démarche de certification pour un usage médical. Cette décision intervient alors que les ventes de véhicules Ford au premier trimestre ont chuté de 21%, en raison de la baisse de la production et de la demande à cause de la pandémie de coronavirus. Ford prévoit ainsi, désormais, un chiffre d'affaires d'environ 34 milliards de dollars au premier trimestre.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -3.36%