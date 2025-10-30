Ford va fabriquer de nouveaux moteurs en Inde grâce à un investissement de 370 millions de dollars, selon Bloomberg News

Ford F.N prévoit d'investir environ 32,50 milliards de roupies indiennes (369,76 millions de dollars) en Inde pour fabriquer de nouveaux moteurs, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une personne au fait du dossier.

Le rapport indique que le site de production de Maraimalai Nagar, dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, sera réorganisé pour fabriquer des moteurs haut de gamme destinés aux marchés d'exportation, avec une capacité annuelle de plus de 200 000 unités.

Les nouveaux moteurs ne seront pas exportés vers les États-Unis, a rapporté Bloomberg, ajoutant qu'une annonce est attendue dès cette semaine.

Cette décision intervient alors même que le président Donald Trump pousse les entreprises à fabriquer davantage aux États-Unis en imposant des droits de douane sur les importations.

L'année dernière, le constructeur automobile a fait part de son intérêt pour les plans de redémarrage de la fabrication dans son usine de Tamil Nadu, après avoir cessé de fabriquer des voitures en Inde en 2021.

Ford n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)