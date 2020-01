Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : va enregistrer une perte de 2,2Mds$ dans ses résultats Cercle Finance • 23/01/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Ford a déclaré qu'il allait enregistrer une perte avant impôts d'environ 2,2 milliards de dollars dans ses résultats de quatrième trimestre, un manque à gagner dû aux contre-performances de ses régimes de retraite et d'avantages sociaux destiné aux employés. Cela comprend une perte de 2 milliards de dollars associée aux régimes de retraite en dehors des États-Unis et une perte de 600 millions de dollars associée aux régimes d'avantages sociaux des employés dans le monde, bien que partiellement compensée par un gain de 400 millions de dollars associé aux régimes de retraite aux États-Unis, a déclaré le constructeur automobile. Ford a déclaré qu'il utilise la méthode d'évaluation au prix du marché pour les retraites et autres avantages du personnel, ce qui signifie que les gains et les pertes sont comptabilisés lorsqu'ils sont encourus plutôt qu'amortis dans le temps. Après impôts, la perte devrait réduire le bénéfice net de Ford au quatrième trimestre d'environ 1,7 milliard de dollars.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.22%