Ford : va dévoiler ses nouveaux 4x4 sur les médias Disney

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jeudi qu'il va dévoiler sa nouvelle gamme Bronco 4x4 le lundi 13 juillet sur les médias de Disney. Trois films de 3 minutes personnalisés seront ainsi diffusés sur ABC, ESPN et National Geographic lors de la première pause commerciale de chaque réseau pendant les heures de grande écoute. Les trois films seront disponibles sur la plateforme de streaming Hulu le lendemain. Ford avait initialement prévu de dévoiler sa nouvelle gamme de SUV Bronco en juin au salon de l'auto de Détroit, mais la société avait dû revoir sa stratégie après que la pandémie de coronavirus ait incité les organisateurs à annuler ce salon.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.64%