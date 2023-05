Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: va dévoiler les contours du plan 'Delivering Ford+' information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Ford présentera les contours de son plan ' Delivering Ford+ ' à l'occasion de sa prochaine journée des investisseurs (CMD) prévue le lundi 22 mai.



A cette occasion, Jim Farley, directeur général, John Lawler, directeur financier, ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction de Ford partageront leur vision et leurs analyses, ainsi que les ambitions et les détails de la stratégie de l'entreprise.



Les actionnaires pourront notamment découvrir comment les nouveaux segments commerciaux de l'entreprise devraient stimuler la création de valeur et la croissance de l'entreprise.







Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.30%