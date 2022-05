Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: une version électrique pour le Transit Custom information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 16:54









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi le lancement d'une version entièrement électrique de son fourgon Transit Custom, qui sera dotée d'une autonomie susceptible d'atteindre 380 km.



Le constructeur automobile américain indique que la production du nouvel utilitaire, baptisé E-Transit Custom, commencera dans le courant du second semestre 2023, avec l'objectif de se faire une place sur le marché européen.



Le véhicule sera assemblé par sa co-entreprise turque Ford Otosan, dont le site de Kocaeli, spécialisé dans la fabrication du Transit, doit faire l'objet d'un plan d'investissement de deux milliards d'euros pour assurer sa transition vers l'électrique.





