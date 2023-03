Ford: une version électrifiée pour le SUV compact Puma ST information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 14:14

(CercleFinance.com) - Ford a dévoilé mercredi une motorisation électrifiée et automatique de son SUV compact Puma ST, affichant une accélération de zéro à 100 km/h en 7,4 secondes.



Le nouveau Puma ST 'Powershift' propose la version la plus puissante du moteur EcoBoost 1,0 litre, développée par la filiale de moteurs de course Ford Performance, associé à une transmission automatique à sept rapports.



Le modèle affiche une consommation de 6,3 litres/100 km et une émission de 144 g/km de CO2.



En mode 100% automatique, le véhicule s'appuie sur une batterie lithium-ion de 48 volts, avec un système de récupération de l'énergie permettant une assistance électrique supplémentaire de 10 CV pour augmenter la puissance maximale.



A l'intérieur, les sièges sport développés par Ford Performance sont revêtus d'un matériau haut de gamme à effet cuir synthétique, auxquels s'ajoutent des équipements optionnels tels que la recharge à induction, un pare-brise chauffant, des capteurs de stationnement avant et arrière, des essuie-glaces à détecteur de pluie.



Le véhicule est également doté du système de communication et de divertissement SYNC 3 de Ford, 8 compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.



D'autres technologies d'aide à la conduite sont disponibles, telles que l'assistance pré-collision avec freinage actif, l'assistance au stationnement actif, l'alerte de circulation transversale avec freinage actif et le limiteur de vitesse intelligent.