Ford: une offre de recharge avec TXU Energy au Texas

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé lundi qu'il allait s'associer avec l'électricien texan TXU Energy afin de proposer une offre de recharge de véhicules électrique à domicile aux particuliers.



Le projet doit permettre aux utilisateurs de SUV et de pickups du constructeur automobile américain de profiter de coûts de charge particulièrement faibles pendant les heures creuses, entre 19h00 et 13h00 le jour suivant.



Cette offre intervient alors que Ford tente de soutenir ses ventes de Ford F-150 Lightning et de Mustang Mach-E au Texas, le troisième marché le plus important en termes de véhicules électriques aux Etats-Unis.





