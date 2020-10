Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : un résultat net PDG de 2385 M d'USD au 3e trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Ford a enregistré un CA de 37,5 milliards de dollars, soit une légère progression (1,3%) par rapport au 3e trimestre 2019 (37 milliards). L'Ebit s'élève à 2,35 milliards de dollars, alors qu'un an plus tôt, l'Ebit se chiffrait à -261 millions de dollars. Ainsi, le résultat net part du groupe s'élève à 2,385 milliards de dollars (contre 425 millions un an plus tôt), soit un BPA de 0,6 dollar, supérieur au consensus.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.65%