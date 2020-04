Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : un rappel pour des équipements pour Lincoln MKz Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour un rappel d'équipement pour certains projecteurs de rechange. 'Les phares de remplacement concernés ont été vendus directement aux clients ou installés sur certains véhicules Lincoln MKZ 2013-16', précise le groupe. 130 remplacements de pièces sont prévus, dont 37 identifiés sur le territoire américain.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +6.29%