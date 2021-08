Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : un prototype rend hommage à la supercar Ford GT'64 information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - Ford présente aujourd'hui la Ford GT'64 Prototype Heritage Edition 2022, un véhicule prototype rendant hommage à la supercar Ford GT de 1964, seule supercar du constructeur a avoir remporté l'emblématique épreuve des 24h du Mans, de 1966 à 1969 puis en 2016. ' Il s'agit de la première édition Ford GT Heritage qui va au-delà de la célébration des victoires en course et vise à rendre un hommage plus profond aux supercars Ford', précise Mike Severson, directeur du programme Ford GT. 'La Ford GT'64 Prototype Heritage Edition est une interprétation moderne du modèle l'original', ajoute-t-il.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.82%