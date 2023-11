Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: un nouveau label d'électrification pour Motorcraft information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi que son réseau Motorcraft allait se doter d'un nouveau label dédié aux véhicules électriques afin de faire face à l'électrification grandissante du parc automobile.



L'enseigne de réparation et de pièces détachées, affiliée au constructeur automobile, explique que ce nouveau label vise à enrichir sa gamme de services.



L'offre prévoit, entre autres, une adaptation de l'outillage et des équipements (EPI et EPC) avec Getrac, Berner, Snap On & Sonic, ainsi que la formation technique dans les centres de formation Motorcraft Academy ou en délocalisée.



Le service comprend également une offre de borne de recharge avec Ford Pro, un outil d'audit personnalisé pour vérifier la mise en conformité avec Daf Conseil.



Le label, lancé en octobre 2023, continuera son déploiement en 2024.



Cette initiative intervient alors que 21% du parc des voitures ayant entre zéro et deux ans sont des véhicules électriques ou hybrides.





