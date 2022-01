Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: un nouveau directeur général nommé en Europe information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui la nomination de Martin Sander en tant que directeur général des véhicules de tourisme chez Ford Europe et président du conseil d'administration de Ford-Werke GmbH, à compter du 1er juin.



Ces affectations combinant deux postes de direction reflètent l'engagement de Ford à construire une entreprise florissante autour des véhicules électriques à batterie en Europe, assure le constructeur.



Martin Sander dispose d'une expérience significative dans l'industrie automobile après une carrière de 25 ans au sein du groupe Volkswagen, où il a occupé divers postes de direction en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, et plus récemment en tant que vice-président senior des ventes en Europe, chez Audi AG.



Martin Sander sera basé à Cologne, siège de l'activité automobile européenne de Ford où le premier véhicule de tourisme entièrement électrique sortira des chaînes de production à partir de l'année prochaine.







Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.04%