Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : trois rappels de véhicules aux Etats-Unis et au Canada Cercle Finance • 19/10/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le constructeur émet aujourd'hui trois rappel de sécurité pour des véhicules aux Etats-Unis et au Canada. Le premier concerne certains véhicules Ford Transit Connect 2019-2020 équipés du moteur 2,5 litres. Le logiciel qui déclenche le refroidissement de sécurité du moteur est en effet mal calibré ce qui peut, à terme, endommager le moteur et augmenter le risque d'incendie. Le rappel touche 2903 véhicules aux États-Unis et 584 au Canada. Certains véhicules Ford Escape 2020 sont visés par le 2e rappel car le système de surveillance de pression des pneus ' peut fonctionner à une capacité réduite et échouer à avertir adéquatement le conducteur ', fait savoir le constructeur. Cette action touche 689 véhicules aux États-Unis et 19 au Canada. Enfin, le dernier rappel concerne certaines Ford Mustang Shelby GT350 et GT500 2017-2020. Dans les véhicules concernés, les feux de circulation diurne peuvent ne pas s'activer selon les besoins. Un rappel qui concerne 833 véhicules au Canada. Ford assure qu'aucun accident impliquant les véhicules ciblés par ce rappel n'a pour l'instant été rapporté.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.33%