Ford : trimestre meilleur que prévu, les prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année 2021, à la faveur de résultats de troisième trimestre bien meilleurs que prévu. Le constructeur automobile américain dit désormais anticiper un résultat opérationnel ajusté (Ebit) compris entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars, alors qu'il prévoyait jusqu'à ici un chiffre compris entre neuf et 10 milliards. Sur son troisième trimestre, le bénéfice d'exploitation en normes non-GAAP (hors exceptionnels) est ressorti en baisse à trois milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est lui aussi contracté, passant de 37,5 à 35,7 milliards de dollars d'une année sur l'autre. Cité dans le communiqué, le directeur financier John Lawler s'est refusé à communiquer des objectifs précis pour 2022, mais a assuré que le groupe de Dearborn (Michigan) avait l'intention de capitaliser sur le 'solide' exercice attendu en 2021. A la suite de ces annonces, le titre Ford était attendu en hausse de plus de 8% jeudi matin, alors que les marchés boursiers américains n'affichaient que des hausses allant de 0,2% à 0,5% en cotations avant-Bourse.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +8.67%