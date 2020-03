Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford tire sur ses lignes de crédit, suspend le dividende Reuters • 19/03/2020 à 16:27









DETROIT, 19 mars (Reuters) - Ford Motor F.N a annoncé jeudi avoir tiré 15,4 milliards de dollars sur deux lignes de crédit et la suspension du paiement de ses dividendes, le constructeur prenant acte des incertitudes liées à la crise sanitaire. Le numéro 2 américain de l'automobile a également abandonné ses prévisions pour 2020 et expliqué que les liquidités perçues serviraient à combler les pertes provoquées par la suspension de sa production. Les retombées de la crise liée au coronavirus sont considérables pour le secteur automobile et les constructeurs réagissent en suspendant une à une leurs lignes de production. (Ben Klayman, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

