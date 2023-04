Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: teste l'IA autour de la conduite autonome information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Ford annonce tester une technologie d'intelligence artificielle qui doit permettre aux véhicules électriques produits au centre Ford de Cologne (Allemagne) de sortir de la chaîne de montage en totale autonomie, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité de l'usine.



De plus, 'les véhicules participent également de manière autonome aux essais finaux, se rechargent eux-mêmes et se stationnent pour être prêts à être livrés', précise le constructeur.



Baptisé, E-SELF, ce projet fait partie d'une série d'initiatives explorées par Ford dans le cadre du développement du Centre d'excellence électrique de Ford à Cologne en Allemagne - qui a fait l'objet d'un investissement de 2 milliards de dollars - où la production de l'Explorer débutera cette année.



D'ici 2026, Ford prévoit de vendre 600 000 véhicules électriques en Europe chaque année. Ford Europe s'est engagé à proposer une gamme de véhicules de tourisme entièrement électriques d'ici 2030.





