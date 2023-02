Ford supprimera 3 800 emplois en Europe sur trois ans pour s'orienter vers l'électrique

(AOF) - Ford est attendu en légère hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la suppression de 3 800 emplois en Europe sur les trois prochaines années en ingénierie et dans les fonctions administratives et commerciales. Cette décision est annoncée en réponse notamment à « l'arrivée sur le marché d'un nombre croissant de concurrents spécialisés dans les véhicules électriques ». « Notre premier véhicule de tourisme électrique construit en Europe sera présenté ce printemps et fera certainement tourner les têtes » annonce le constructeur.

L'ingénierie subira la suppression de 2 800 postes pour assurer " la transition vers des groupes motopropulseurs entièrement électriques et la réduction de la complexité des véhicules ". Quelque 3 400 postes d'ingénierie seront maintenus sur le continent axés " sur la conception et le développement de véhicules, ainsi que sur la création de services connectés ". 1000 postes supplémentaires seront supprimés dans" les fonctions administratives, de marketing, de vente et de distribution ".

Ford souligne qu'il programme ces suppressions de postes dans le but d'" aligner l'organisation du développement de ses produits et les fonctions administratives " en Europe, avec un portefeuille de produits " plus petit, plus ciblé et de plus en plus électrique ".

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.