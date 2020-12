Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : série de changements dans l'organigramme du groupe Cercle Finance • 15/12/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Ford annonce le départ à la retraite de Mark Ovenden, président de Ford International Markets. Dianne Craig, actuellement directrice générale de FordDirect, une co-entreprise de marketing numérique entre Ford et Lincoln lui succédera à compter de son départ, 1er février. Le constructeur annonce aussi le départ de Gary Johnson, directeur de la fabrication et des affaires sociales de l'entreprise, dont la carrière s'achèvera elle aussi le 1er février. Il sera remplacé par John Savona, qui prendra la direction de la stratégie de fabrication mondiale, des meilleures pratiques et du développement des talents, tout en continuant à conduire la fabrication en Amérique du Nord, comme il le fait aujourd'hui. Ford annonce enfin la nomination de Dave Filipe en tant que vice-président chargé des modules matériels de véhicules, et de Chuck Gray, vice-président en charge des logiciels et contrôles embarqués sur les véhicules, à partir du 1er janvier. Ces deux dernières affectations font partie de la restructuration de la plate-forme industrielle de Ford, annoncée par le PDG Jim Farley, en octobre. Ils soutiendront les efforts de la société pour améliorer la qualité globale des produits et faire évoluer les plates-formes innovantes de véhicules électriques à batterie.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.02%