Ford : s'attend à une amélioration des résultats en Chine

(CercleFinance.com) - Ford prévoit de réduire d'environ de moitié sa perte d'exploitation en Chine en 2019, a indiqué le constructeur automobile américain lors d'une réunion, aujourd'hui, avec des analystes et des investisseurs. En 2020, la société prévoit encore de réduire d'environ de moitié sa perte d'EBIT en Chine par rapport à 2019. Le groupe prévoit par ailleurs que ses résultats continueront de s'améliorer en 2021. Ford a précisé ne pas avoir publié auparavant de telles prévisions pour la Chine, et que ses commentaires ne devraient pas être interprétés comme des guidances. Le géant de l'automobile prévoit de publier ses résultats annuels le 4 février 2020.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.28%