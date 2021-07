Ford revoit ses objectifs à la hausse, la pénurie de puces devrait se calmer à l'avenir

(AOF) - Le constructeur automobile Ford a réalisé un bénéfice de 13 cents par action au second trimestre 2021, contre une perte de 35 cents un an plus tôt, alors que le consensus de Wall Street anticipait une perte de 3 cents en raison de la pénurie de puces électroniques affectant de nombreux secteurs dont l'automobile. Les ventes ont quant à elles atteint les 26,8 milliards de dollars (+38%), pour un consensus de 23 milliards, grâce à la vente de 764 000 véhicules (+18%).

Selon la direction du groupe, la situation concernant les puces s'améliore mais "reste fluide". Au second semestre, celle-ci ne devrait pas être aussi mauvaise que celle du deuxième trimestre, alors que le constructeur n'aurait réalisé qu'environ 50% de la production prévue sur la période (après avoir perdu 17% de sa production au premier trimestre).

Dans cette optique, Ford a augmenté ses prévisions d'EBIT ajusté et de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'année 2021, respectivement compris entre 9 et 10 milliards de dollars et entre 4 et 5 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.