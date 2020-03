Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : retrait des objectifs 2020 et suspension de dividendes Cercle Finance • 19/03/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'épidémie de coronavirus, Ford annonce un retrait de ses objectifs financiers pour 2020, ainsi qu'une suspension de son dividende 'pour préserver ses liquidités et se doter d'une flexibilité supplémentaire dans l'environnement actuel'. En outre, le constructeur automobile a notifié à ses prêteurs la mobilisation des sommes non utilisées sur deux lignes de crédit, représentant un total de 15,4 milliards de dollars, notamment pour compenser les effets des arrêts temporaires de production liés à la pandémie. Par ailleurs, le groupe propose à ses acheteurs potentiels de nouveaux véhicules aux Etats-Unis via Ford Motor Credit, de différer de trois mois leurs paiements, et de prendre en charge lui même trois mois de paiements.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -3.25%