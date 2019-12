Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : réservations finies pour le premier Mustang électrique Cercle Finance • 31/12/2019 à 12:34









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé en ce début de semaine que les réservations pour la première édition de son nouveau Mustang électrique étaient désormais 'officiellement pleines'. La version 'gris carbonisé' du SAV a été le choix le plus populaire avec 38% de choix, a déclaré le constructeur américain, suivie de l'option 'bleu grabber métallique' (35%) et de la couleur 'rouge rapide' (27%). Par ailleurs, plus de 80% des clients américains qui ont réservé le Mach-E ont opté pour une batterie à autonomie étendue. En outre, plus du quart de toutes les réservations proviennent de Californie, selon le géant de l'automobile. Bien que les réservations pour la Mustang Mach-E 2021 First Edition soient complètes, d'autres modèles comme l'édition 'Premium' et la 'GT' sont toujours disponibles en pré-commande, précise Ford.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -1.33%