Ford : renonce à son projet de joint-venture en Inde

(CercleFinance.com) - Ford et l'entreprise indienne Mahindra & Mahindra ont renoncé à leur idée de joint-venture automobile, a annoncé Ford le 31 décembre. Selon le communiqué de Ford, cette décision s'appuie sur 'des changements fondamentaux dans les conditions économiques et commerciales mondiales - causés, en partie, par la pandémie mondiale - au cours des 15 derniers mois' Les deux entreprises ont ainsi réévalué leurs priorités respectives d'allocation de capital. Ford précise toutefois que ses opérations indépendantes en Inde continueront telles quelles.

