Ford: renforce ses investissements au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Ford annonce un investissement de 125 M£ supplémentaires au Royaume-Uni, dans son usine de Halewood ainsi qu'un investissement de 24 M£ dans E:Prime, son centre de développement de produits.



Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'électrification de la gamme du constructeur et portent à 380 M£ le montant des investissements visant à faire de Halewood un site de construction de composants de véhicules électriques.



La capacité de fabrication de moteurs électriques de Halewood est ainsi portée de 230 000 à 420 000 unités par an (en hausse de 70%). Ford précise par ailleurs que 70% des 600 000 véhicules qu'il vendra en Europe d'ici à 2026 seront propulsés par une technologie produite à Halewood.



Ces investissements s'inscrivent aussi dans le plan global de l'entreprise qui vise à produire deux millions de véhicules électriques par an d'ici 2026.







Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +2.55%