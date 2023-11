Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: remporte deux prix internationaux avec ses utilitaires information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi avoir remporté deux distinctions prestigieuses, à savoir les prix internationaux du véhicule utilitaire de l'année pour le nouveau fourgon Transit et du pick-up de l'année pour le Ranger.



A l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée lors du salon Solutrans à Lyon, un jury composé de 25 journalistes spécialisés dans les véhicules utilitaires a élu le tout nouveau Transit Custom de Ford Pro comme le meilleur van International de l'année 2024.



C'est la cinquième fois que le Ford Transit - le fourgon d'une tonne le plus vendu en Europe l'année dernière - remporte ce prix.



Le Ford Ranger a, lui, remporté la couronne pick-up de l'année pour la troisième année d'affilée, établissant un nouveau record.



Le véhicule représentant actuellement près de la moitié de toutes les ventes de sa catégorie en Europe.





