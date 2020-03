Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : redémarrages retardés en Amérique du Nord Cercle Finance • 31/03/2020 à 13:53









(CercleFinance.com) - Ford annonce retarder le redémarrage de ses usines en Amérique du Nord -prévue précédemment le 6 avril sur le site d'assemblage de Hermosillo et le 14 avril dans plusieurs autres usines clés aux Etats-Unis- pour aider à protéger ses employés. En collaboration avec GE Healthcare, le constructeur automobile prévoit toujours de produire des ventilateurs approuvés par la FDA sur son site d'équipements de Rawsonville, à partir de la semaine du 20 avril, grâce à des volontaires de l'UAW. Ford ajoute travailler étroitement avec les syndicats de son secteur sur des mesures pour renforcer la sécurité de ses effectifs, dont un élargissement des distances sociales ou une auto-certification quotidienne d'absence de symptômes du Covid-19.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.99%