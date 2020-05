Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : redémarrage progressif en Amérique du Nord Cercle Finance • 08/05/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Ford a annoncé jeudi soir qu'il se prépare à un redémarrage progressif de ses activités de production en Amérique du Nord à partir du 18 mai, avec des protocoles de sécurité renforcés, en commençant par des collaborateurs ne pouvant travailler à distance. Les centre de distribution d'équipements de Ford reprendront pleinement leurs activités le 11 mai, pour soutenir les concessionnaires dans la fourniture de services aux clients permettant la maintenance de leurs véhicules. 'Des mesures robustes ont été mises en oeuvre au niveau mondial pour la main-d'oeuvre, avec des mesures d'évaluation de santé, des équipements de protection individuels et des modifications de sites pour accroitre les distances sociales', indique le constructeur.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%