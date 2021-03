Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : recycle et réutilise les chutes d'impression 3D de HP Cercle Finance • 25/03/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Ford annonce un partenariat avec HP afin de réutiliser de manière innovante les poudres et les chutes de pièces imprimées en 3D, en les transformant en pièces de véhicules moulées par injection - une première dans l'industrie. La durabilité est une priorité pour les deux entreprises emblématiques, qui, grâce à une exploration conjointe, ont conduit à cette solution improbable et respectueuse de l'environnement. Les pièces moulées par injection qui en résultent sont meilleures pour l'environnement sans compromis sur la durabilité ni sur les normes de qualité, assure Ford. Selon le constructeur, ces pièces sont même 7% plus légères, coûtent 10% de moins et présentent une meilleure résistance aux produits chimiques et à l'humidité que les versions conventionnelles.

