Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : recrute une nouvelle directrice du marketing mondial Cercle Finance • 24/11/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Ford annonce que Suzy Deering rejoindra l'entreprise en tant que directrice du marketing mondial à partir du 4 janvier, après plus de cinq ans passés en tant que directrice du marketing mondial chez eBay. Suzy Deering succédera à Joy Falotico qui se consacrera dès lors à son rôle de présidente de la Lincoln Motor Company, la marque de véhicules de luxe à croissance rapide et d'importance stratégique de Ford. Le constructeur annonce également le départ de Linda Cash, qui prendra sa retraite à compter du 1er janvier après 36 années au sein de l'entreprise, les trois dernières en tant que vice-présidente du programme de lancement de nouveaux modèles et de qualité.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +6.43%