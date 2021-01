Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : recrute un nouveau responsable du design Cercle Finance • 25/01/2021 à 20:13









(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui le départ de Moray Callum, présenté comme ' l'un des leaders du design les plus influents de l'industrie automobile ' dont 'l'influence est visible dans les rues du monde entier'. Après 38 ans de carrière dans le développement de produits, Moray Callum prendra en effet sa retraite de chez Ford Motor Company le 1er mai. Anthony Lo lui succédera à la tête de la conception des véhicules (Global Design Head). Après un passage chez Mercedes-Benz au Japon puis chez Audi en Allemagne, Anthony Lo a rejoint Saab en 2000. Il a ensuite dirigé la conception avancée chez GM Europe entre 2004 et 2010, avant de passer les 10 dernières années chez Renault en tant que vice-président du design extérieur. Anthony Lo fera son arrivée chez Ford à partir du 1er avril et débutera aux côtés de son prédécesseur par une période de transition d'un mois.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -3.66%