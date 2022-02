Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: récompensé pour ses économies d'eau à Louisville information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Ford annonce que son usine de Louisville (Kentucky) a reçu le prix de ' prévention de la pollution ' (Pollution Prevention Award) décerné par l'agence états-unienne de protection de l'environnement.



Ce prix récompense les pratiques mises en place sur le site permettant de réduire, éliminer ou prévenir la pollution à sa source, et notamment une initiative de recyclage d'eau développée par les employés de l'usine.



En effet, depuis 2020, l'usine d'assemblage de Louisville met en oeuvre un projet de prévention de la pollution visant à réutiliser les eaux usées dans le processus de prétraitement de la peinture, un procédé ayant permis de réduire la consommation d'eau de la ville de plus de 5 millions de gallons.



Ford aspire à ce que l'eau douce ne soit utilisée que pour la consommation humaine et assure que ses différents programmes d'économie d'eau ont permis d'économiser plus de 12.5 milliards de gallons depuis 2000.







