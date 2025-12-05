Ford rappelle près de 109 000 véhicules, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N a rappelé 108.762 véhicules aux Etats-Unis en raison de problèmes liés à un couvercle de charnière de hayon mal fixé qui pourrait se détacher des véhicules, a déclaré vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).