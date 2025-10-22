 Aller au contenu principal
Ford rappelle plus de 1,4 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails du paragraphe 2)

Ford F.N rappelle 1.448.655 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul qui pourrait potentiellement entraîner une image déformée, intermittente ou vide lorsque le véhicule est en marche arrière, a déclaré mercredi le régulateur automobile américain.

Le rappel concerne des véhicules tels que l'Explorer, l'Escape, la Mustang, certains modèles Lincoln, Flex et Fiesta, entre autres, a ajouté la National Highway Traffic Safety Administration.

Les concessionnaires Ford inspecteront et remplaceront la caméra de recul si nécessaire, sans frais pour les propriétaires, a précisé la NHTSA.

