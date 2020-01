Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : rappelle des véhicules Ford F-150 au Canada Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce un rappel de sécurité au Canada pour certains véhicules Ford F-150 des années 2015-2018 pour un problème d'ouverture de hayon. Ce problème touche 89 472 véhicules au Canada. Ces véhicules sont équipés d'un interrupteur de déverrouillage électrique du hayon. L'eau qui peut pénétrer dans le système de câblage électrique peut provoquer un court-circuit de l'interrupteur et libère le loquet du hayon. ' L'ouverture du hayon peut entraîner la perte de cargaison, ce qui augmente le risque d'accident. Ford n'a connaissance d'aucun rapport d'accident ou de blessure lié à ce problème ' indique le groupe. Les véhicules concernés ont été construits à l'usine de Dearborn du 28 juillet 2014 au 22 octobre 2018, et à l'usine d'assemblage de Kansas City du 19 février 2015 au 4 novembre 2018.

