 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford rappelle 4,3 millions de véhicules américains en raison d'un problème logiciel
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N a annoncé jeudi qu'il rappelait 4,3 millions de camionnettes et de véhicules utilitaires sport aux États-Unis parce qu'une erreur logicielle peut entraîner le non-fonctionnement des freins et la défaillance des feux extérieurs.

Le constructeur automobile américain a précisé que le rappel concernait les modèles F-150 2021 à 2026, F-250 SD 2022-2026, Lincoln Navigator, Expedition, Maverick ainsi que certains véhicules Ranger et E-Transit. Lors du tractage d'une remorque, un module peut perdre la communication avec le véhicule, ce qui peut entraîner une perte des feux de freinage et des clignotants, ou une perte de la fonction de freinage. Ford mettra à jour le logiciel du véhicule pour résoudre le problème.

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,430 USD NYSE +1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank