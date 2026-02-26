Ford rappelle 4,3 millions de véhicules américains en raison d'un problème logiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N a annoncé jeudi qu'il rappelait 4,3 millions de camionnettes et de véhicules utilitaires sport aux États-Unis parce qu'une erreur logicielle peut entraîner le non-fonctionnement des freins et la défaillance des feux extérieurs.

Le constructeur automobile américain a précisé que le rappel concernait les modèles F-150 2021 à 2026, F-250 SD 2022-2026, Lincoln Navigator, Expedition, Maverick ainsi que certains véhicules Ranger et E-Transit. Lors du tractage d'une remorque, un module peut perdre la communication avec le véhicule, ce qui peut entraîner une perte des feux de freinage et des clignotants, ou une perte de la fonction de freinage. Ford mettra à jour le logiciel du véhicule pour résoudre le problème.