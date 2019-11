Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : rappelle 330.000 véhicules sur le continent américain Cercle Finance • 14/11/2019 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour deux rappels de sécurité, et un rappel de conformité en Amérique du nord, concernant au total quelque 330.000 véhicules. Dans le détail, le premier rappel de sécurité concerne un peu moins de 170.000 F-150, produits en 2019. Le second, 60.000 véhicules Lincoln MKX, produits entre 2016 et 2017. Quant au rappel de conformité, il concerne un peu plus de 100.000 F-Series Super Duty, produits entre 2018 et 2019. Dans les trois cas, Ford indique 'ne pas avoir eu connaissance d'accident ou de blessure' en lien avec la nature des rappels.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.06%