Ford : rappelle 286 véhicules aux USA et Canada

(CercleFinance.com) - Ford annonce le rappel de 286 véhicules Ford Explorer Police Interceptor et Lincoln Aviator 2020 (283 aux Etats-Unis et 3 au Canada), indiquant que les véhicules concernés 'ont été expédiés avec du liquide lave-glace contaminé et ne sont donc pas conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles'.

Selon le constructeur, les concessionnaires devront alors rincer le système de lave-glace et remplacer le liquide de lave-glace, le col de la bouteille de lave-glace, l'ensemble de pompe de lave-glace, le capteur de niveau de liquide et les balais d'essuie-glace avant et arrière.

Ford précise ne pas avoir connaissance d'accidents ou de blessures liés à ce problème.