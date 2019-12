Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : rappelle 265.500 véhicules sur le continent américain Cercle Finance • 06/12/2019 à 15:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour avoir émis deux rappels sur le continent nord-américain. Ces rappels concerne respectivement des véhicules F-250, F-350 et F-450 Supêr Duty de 2017/2019, et des Ford Explorer et Lincoln Aviator. Dans les deux cas, Ford indique agir par précaution, n'étant pas au courant d'accidents ou blessures liés aux causes de ces rappels.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +1.23%