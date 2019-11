Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : rappel de véhicules en Amérique du Nord Cercle Finance • 25/11/2019 à 14:59









(CercleFinance.com) - Ford annonce un rappel de sécurité pour certains véhicules Ford Ranger 2019 construits dans une usine du Michigan du 2 juin au 16 août, rappel concernant 72.718 véhicules aux Etats-Unis et dans les territoires fédéraux, ainsi que 5.546 au Canada. Le constructeur explique que sur les véhicules concernés, des équipements de connexion électriques pour les feux arrières peuvent ne pas avoir été mis correctement. Aucun accident ou blessure en lien avec ce défaut ne lui a toutefois été signalé.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%