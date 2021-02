Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : rappel de sécurité en Amérique du Nord Cercle Finance • 22/02/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Ford annonce des rappels de sécurité en Amérique du Nord. Ces rappels de sécurité portent sur certains véhicules Ford Série F 2020-21 pour le pare-brise. Les véhicules concernés ne sont pas conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules car les pares-brises sont mal collés à la structure de la carrosserie du véhicule. En cas de collision, le pare-brise peut ne pas rester en place de manière adéquate, ce qui peut augmenter le risque de blessure pour l'occupant. Cette action concerne 79 017 véhicules aux États-Unis et dans les territoires fédéraux, 6 986 au Canada et 1 347 au Mexique.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%