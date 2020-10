Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : publie ses chiffres de vente trimestriels en Europe Cercle Finance • 15/10/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Ford présente aujourd'hui ses chiffres de vente sur le marché européen au cours du 3e semestre. Avec 299 632 véhicules, les ventes reculent de 4,2% en Europe où la part de marché du constructeur atteint 7,6%. La marque américaine reste le premier vendeur de véhicules utilitaires sur le continent avec une part de marché de 15,1% et des ventes en hausse de 3,8% pour ce segment, soit 94 565 véhicules. En revanche, les ventes de voitures particulières reculent de 7,5%, à 205 067 véhicules. Le constructeur indique percevoir des signes de reprises sur de nombreux pays du marchés européens, notamment sur le segment des voitures électriques.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -0.69%