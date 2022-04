Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: protocole d'accord pour du lithium propre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Ford Motor fait part de la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec le développeur de lithium propre Lake Resources pour un prélèvement d'environ 25.000 tonnes par an de lithium issues du projet Kachi, situé en Argentine.



Cette collaboration stratégique s'ajoutera à celle conclue par Lake avec Hanwa pour développer pleinement une chaine d'approvisionnement en lithium propre de façon à aider à répondre à la demande globale en véhicules électriques.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%