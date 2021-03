Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : projet de Transit Custom 100% électrique Cercle Finance • 16/03/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Ford annonce que la prochaine génération de sa gamme de véhicules utilitaires Transit Custom comprendra un modèle 100% électrique en plus des déclinaisons hybrides rechargeables, hybrides légères et à moteur thermique. 'La nouvelle gamme d'utilitaires Custom, qui comprend les Transit et Tourneo Custom, entrera en production au cours du premier semestre 2023, avec des versions 100% électriques pour les deux modèles', poursuit le constructeur automobile. Toutes les déclinaisons de la prochaine génération de Transit Custom seront conçues par sa coentreprise Ford Otosan, à Kocaeli (Turquie). Le véhicule utilitaire Volkswagen de prochaine génération sera construit sur le même site dans le cadre de l'alliance Ford-Volkswagen.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE 0.00%