Ford : productions pour lutter contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir développé, en coopération avec 3M, des respirateurs à adduction d'air pur motorisés, dont la production va démarrer ce mardi sur son site de Vreeland, au Michigan, avec des volontaires payés par l'UAW. En collaboration avec l'UAW, le constructeur automobile ajoute produire actuellement des masques faciaux sur son site de Van Dyke, pour usage interne au niveau mondial, et travailler à leur certification pour usage médical. Ford travaille aussi à la fabrication de robes réutilisables avec Joyson Safety Systems pour aider à protéger les personnels soignants, et à une augmentation rapide de la production de kits de tests du Covid-19 avec Thermo Fisher Scientific.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -3.36%