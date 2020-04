Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford : production suspendue en Europe au moins jusqu'au 4 mai Cercle Finance • 03/04/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Poursuivant ses efforts contre la propagation du Covid-19, Ford annonce que la suspension temporaire de sa production de véhicules et de moteurs sur la plupart de ses sites de fabrication européens devrait durer au moins jusqu'au 4 mai. Dépendant fortement de la situation dans les semaines à venir, le plan de 'retour au travail' du constructeur automobile comprendra des mesures appropriées sur la distanciation sociale et d'autres protocoles de santé et de sécurité pour protéger ses employés. L'aménagement du travail actuellement en vigueur pour les employés qui soutiennent les activités de production, ainsi que pour ceux qui continuent à jouer un rôle essentiel sur des sites non manufacturiers et qui travaillent à distance, seront maintenus.

Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE -2.42%