Ford: présente son nouveau Transit Courier

(CercleFinance.com) - Ford annonce l'arrivée de son tout nouveau Transit Courier sur le segment des fourgons compacts, un véhicule 'au design audacieux, inspiré des SUV' qui présente un espace de chargement de 2,9 m³, soit 25% de plus que son prédécesseur.



Le Transit Courier est disponible avec un moteur essence de 1L en version 100 ou 125 ch. Ces moteurs sont couplés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une nouvelle transmission automatique à double embrayage et sept rapports.



Une version de motorisation diesel EcoBlue 1,5 litre de 100 chà boîte manuelle est également disponible.



Le constructeur précise enfin que le nouveau Transit Courier est intégralement connecté à la plateforme Ford Pro, comprenant des logiciels et des services connectés, notamment les outils de gestion de Ford Pro Telematics, l'application FordPass Pro et le système de maintenance prédictive FORDLiive.



La production des modèles essence et diesel a commencé dans l'usine Ford Otosan de Craiova, en Roumanie ; le modèle électrique E-Transit Courier fera également ses débuts dans le courant de l'année 2024.





